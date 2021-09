Den tidligere amerikanske præsident Donald Trump gik mandag i flæsket på George W. Bush for hans tale vedrørende 20 års dagen for 9/11.

Ifølge New York Post sker det verbale angreb via en offentlig online meddelelse.

»Så interessant at se den tidligere præsident Bush, der er ansvarlig for at få os ind i Mellemøsten (for at ende op som tabere), stå at belære os om, at mellemøstlige terrorister er et større problem end andre terrorister, der hader USA, og som er på vej ind i landet lige nu,« lyder det i meddelelsen fra Trump.

»Han burde ikke belære os om sådan noget. World Trade Center faldt under hans regeringstid. Han burde ikke belære nogen som helst,« lyder det videre i meddelelsen.

Bush talte ved mindehøjtiden lørdag, hvor han beklagede for den manglende enhed i USA. Samtidig foretog han en sammenligning mellem Trump-tilhængerne, der stormede kongressen den 6. januar.

»Vi har set voksende beviser på, at truslen mod vores land ikke kun kommer uden for vores grænser. Den skabes også inden for,« udtalte Bush blandt andet til mindehøjtideligheden.

Det er ikke første gang, at de to forhenværende præsidenter har været uenige om tingenes tilstand.

Under Trumps regeringstid gav Bush flere gange nogle stikpiller til Trump – specielt omhandlende hans ageren i medierne.

Allerede under valgkampen i 2016 var det tydeligt, at de to ikke just delte politiske visioner til trods for, at de begge er republikanere.

Det blev klargjort, da Bush valgte at stemme blankt til præsidentvalget, da han ikke ønskede at afgive sin stemme til Donald Trump.