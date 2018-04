En række betydelige stemmer i den amerikanske offentlighed har det seneste døgn langet kraftigt ud efter en komikeren Michelle Wolf, og nu slutter præsident Donald Trump sig også til koret af kritikere.

Michelle Wolf holdt lørdag en højst kontroversiel tale under den traditionsrige korrespondent-middag for pressen i Det Hvide Hus.

Her affyrede hun blandt andet en bredside mod Sarah Huckabee Sanders, talsmand for Det Hvide Hus, der sad blot få meter fra Michelle Wolf.

Michelle Wolf kaldte blandt andet Sanders for en kvindelig onkel Tom, beskyldte hende for at lyve og kommenterede indirekte talsmandens udseende.

»Jeg kan faktisk rigtig godt lide Sarah. Jeg synes, hun er ressourcestærk. Hun brænder fakta og bruger asken til at lave et perfekt ‘smokey eye’ med,« sagde hun blandet andet med en henvisning til Sanders mørke øjenmakeup.

Michelle Wolf får heftig kritik for sin tale til 'White House Correspondents' Association dinner.' Foto: AARON P. BERNSTEIN

Donald Trump, der havde meldt ud, at han ikke ville dukke op til middagen, skælder nu i kraftige vendinger ud på komikeren og korrespondent-middagen i det hele taget.

På Twitter skriver han, at Michelle Wolf er en ‘beskidt’ komiker, der ‘fuldstændig fejlede’ med sin tale, mens han samtidig sammenligner hendes monolog med Seth Meyers Golden Globe-tale, hvor komikeren langede ud efter præsidenten.

The White House Correspondents’ Dinner was a failure last year, but this year was an embarrassment to everyone associated with it. The filthy “comedian” totally bombed (couldn’t even deliver her lines-much like the Seth Meyers weak performance). Put Dinner to rest, or start over! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 30. april 2018

New York Times’ korrespondent i det Hvide Hus, Maggie Haberman og den tidligere pressesekretær for Trump, Sean Spicer, er blandt det mange, der i mere eller mindre direkte form har kritiseret talen.

That @PressSec sat and absorbed intense criticism of her physical appearance, her job performance, and so forth, instead of walking out, on national television, was impressive. — Maggie Haberman (@maggieNYT) 29. april 2018

Tonight’s #WHCD was a disgrace — Sean Spicer (@seanspicer) 29. april 2018

Den årlige korrespondent-middag, kendt som 'White House Correspondents' Association dinner', blev i år afholdt på Hilton Hotel i Washington DC.

Det er en tradition, at de amerikanske politikere bliver ‘grillet’ ved middagen.