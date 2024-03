Skoen promoveret af Trump er udsmykket med det amerikanske flag. Den koster 399 amerikanske dollar.

Mens den amerikanske ekspræsident Donald Trump nærmer sig det republikanske præsidentkandidatur, har han også tid til at promovere sko.

Det skriver nyhedsbureauet AP.

Ekspræsidenten blev mødt med både positive og negative tilråb, da han i den amerikanske storby Philadelphia præsenterede, hvad han selv kalder det første officielle Trump-fodtøj.

Fra talerstolen opfordrede han samtidig unge amerikanere til at stemme.

- Vi skal have de unge mennesker ud for at stemme, lød det fra Trump ifølge AP.

Skoen er udsmykket med det amerikanske flag og er guldfarvet. Den koster 399 amerikanske dollar, hvilket svarer til godt 2700 danske kroner.

Skoen kan købes på en ny hjemmeside, som også sælger parfumen "Victory47", som henviser til, at ekspræsidenten kan blive USA's præsident nummer 47, hvis han bliver valgt igen.

Hjemmesiden, hvor skoen forhandles, hævder ikke at have forbindelse til Trumps kampagne, men flere af hans medarbejdere har delt opslag på sociale medier med varerne.

Til stede ved præsentationen af skoen var blandt andre 21-årige Jonathen Santiago og 20-årige Danea Mitchell, Trump-tilhængere, der var kørt til Philadelphia i Pennsylvania fra den nordøstlige del af delstaten.

Til AP siger de, at de var spændte på at se den tidligere præsident. De havde kun gode ting at sige om hans skodesign.

- De røde knapper var en rigtig fin detalje, siger Mitchell ifølge nyhedsbureauet.

Nok er Donald Trump tidligere præsident i USA, men han har som bekendt ikke ikke vendt embedet ryggen. Han kæmper således for at blive Republikanernes præsidentkandidat, når der er præsidentvalg i november.

Alt tyder på, at det bliver ham, der skal op mod Demokraternes kandidat, USA's nuværende præsident, Joe Biden.

/ritzau/