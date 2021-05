Dagen før Donald Trumps fremtid på Facebook afgøres, har han lanceret et nyt forum, hvor indhold kan deles.

Tidligere præsident Donald Trump har tirsdag lanceret et nyt forum på sin hjemmeside, hvor han kan offentliggøre indlæg, der kan deles af andre på Twitter og Facebook, som han fortsat er udelukket fra.

Tiltaget kommer, dagen før at Facebooks uafhængige tilsynsråd, Oversight Board, skal beslutte, hvorvidt forbuddet mod Trump skal opretholdes.

Donald Trump blev suspenderet fra en række sociale medier, efter at hans tilhængere stormede Kongressen i Washington D.C. den 6. januar. Fem personer mistede livet i forbindelse med optøjerne.

Trumps seniorrådgiver, Jason Miller, oplyste i slutningen af marts, at den tidligere præsident vil lancere en ny social medie-platform indenfor to-tre måneder.

Samme rådgiver skriver på Twitter tirsdag, at det nye forum på Trumps hjemmeside, "From the Desk of Donald J. Trump", ikke er det nye sociale medie, som Trump har planer om at lancere.

- Præsident Trumps hjemmeside er en fantastisk kilde til at finde hans seneste udtalelser og højdepunkter fra hans første embedsperiode, men dette er ikke en ny social medie-platform.

- Vi vil komme med yderligere information på den front i den nærmeste fremtid, skriver Miller på Twitter.

Forummet hedder på dansk "Fra Donald J. Trumps skrivebord" og indeholder indlæg fra Trump, som kan likes og deles.

I en introduktionsvideo bliver besøgende på siden mindet om, at Trumps personlige Twitter-profil med 88 millioner følgere er blevet bandlyst. Dernæst dukker følgende tekst op på skærmen:

- Et frihedsfyrtårn opstår.

- Et sted, hvor man kan tale frit og sikkert.

I indlæggene på siden gentager Donald Trump blandt andet sine falske påstande om, at han tabte præsidentvalget i 2020 på grund af valgsvindel.

I andre indlæg nedgør han republikanske partifæller, der har været kritiske over for ham, såsom senator Mitt Romney og medlem af Repræsentanternes Hus Liz Cheney.

En talsmand for Twitter siger til nyhedsbureauet Reuters, at deling af indhold fra "From the Desk of Donald J. Trump" vil være tilladt, så længe det ikke bryder med Twitters regler.

