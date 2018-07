I et brev til Mexicos kommende præsident gør Trump det klart, at der skal fart under frihandelsaftalen Nafta.

Mexico City. Mexicos kommende præsident, Andres Manuel Lopez Obrador, har offentliggjort et brev fra den amerikanske præsident, Donald Trump.

I brevet gør Trump det klart, at der skal sættes fart under forhandlingerne om Den Nordamerikanske Frihandelsaftale, Nafta, mellem Mexico, USA og Canada.

Hvis forhandlingerne trækker ud, vil USA gå en anden vej, advarer han i brevet. Trump har tidligere truet med helt at annullere frihandelsaftalen.

Nafta-aftalen fastsætter regler for handel og investeringer. Siden den trådte i kraft for næsten 25 år siden, har de tre lande gradvist fjernet told og handelshindringer.

Men USA's præsident har erklæret, at aftalen er dårlig for USA. Donald Trump har derfor gennemtvunget en genforhandling.

Repræsentanter fra Mexico, Canada og USA skal mødes i Washington torsdag for at fortsætte forhandlingerne.

Ifølge Trump vil en succesfuld forhandling om Nafta skabe flere job og højere løn for borgere i både USA og Mexico.

- Begge vores lande vil have gavn af et økonomisk blomstrende Nordamerika, skriver Trump i brevet.

Den kommende mexicanske udenrigsminister Marcelo Ebrad håber, at nye forhold for frihandelsaftalen snart kan blive forhandlet på plads - med alle tre parter i aftalen.

Trump-administrationen talte i juni for, at USA skulle have individuelle handelsaftaler med Mexico og Canada, fordi forhandlingerne mellem de tre parter trak ud.

- Det er to meget forskellige lande, som måske ikke bør have den samme handelsaftale, lød det dengang fra Trump.

Der er dog fortsat repræsentanter fra alle tre lande ved forhandlingsbordet. Men der er stadig mange knaster, før forhandlingerne kan falde på plads.

Mexicos kommende præsident, der officielt indsættes den 1. december, har efter sin jordskredssejr erklæret, at han vil kæmpe for, at Mexico forbliver i Nafta-aftalen.

/ritzau/AP