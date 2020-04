»Alle taler om Sverige, men svenskerne lider.«

Det sagde Donald Trump natten til onsdag dansk tid, da han holdt pressemøde i Det Hvide Hus og gjorde status på corona-situationen i USA.

Her afviste den amerikanske præsident kritikken af den amerikanske fremgangsmåde og understregede, at situationen i Sverige er meget alvorlig.

Det skriver flere medier. Blandt dem svenske Aftonbladet.

Præsident Donald Trump fotograferet på gårsdagens pressemøde, hvor han afviste den svenske strategi. Foto: JIM LO SCALZO Vis mere Præsident Donald Trump fotograferet på gårsdagens pressemøde, hvor han afviste den svenske strategi. Foto: JIM LO SCALZO

I modsætning til mange andre lande i verden har svenskerne nemlig valgt en mere lempelig strategi i bekæmpelsen af den frygtede sygdom.

Skolerne er stadig åbne, og svenskerne kan også stadig gå på restaurant og caféer.

I USA er der - ligesom også i Danmark og mange andre lande - meget skrappe restriktioner, og store dele af samfundet er lukket ned.

På nattens pressemøde blev Trump blandt andet spurgt, hvad han siger til de lande, der har en knap så restriktiv tilgang til coronavirussen.

Foto: CHIP SOMODEVILLA Vis mere Foto: CHIP SOMODEVILLA

»Nu taler folk om Sverige, men Sverige er i alvorlig lidelse. Næsten alle lande har gjort lige som os,« lød det afvisende fra Trump.

Præsidenten blev også bedt om at forholde sig til de lande, der er imod social distancering.

»Jeg tror ikke, der er så mange. Hvis du ser dig omkring i verden, så har næsten alle lande, som praktiserede det, lukket igen. Storbritannien er et eksempel. Nu taler folk om Sverige, men Sverige er i alvorlig krise, det ved du vel?« sagde han, da han samtidig forsvarede den amerikanske strategi.

Præsidenten kom også ind på diskussionen om flokimmunitet.

Foto: CHIP SOMODEVILLA Vis mere Foto: CHIP SOMODEVILLA

Trump afviste tanken om den strategi, fordi det ville kræve alt for mange dødsfald.

»Flokken. De kalder det flokken. Sverige lider stort. Det er sin sag at gøre det, men alle har iagttaget hinanden, og næsten alle lande har gjort som vi. Hvis vi ikke havde gjort det, havde vi mistet hundrede af tusinder flere.«

Manden bag den svenske enegang er statsepidemiolog Anders Tegnell.

Overfor tv-stationen STV svarer han onsdag morgen på kritikken.

Den svenske statsepidemiolog Anders Tegnell. (Arkivfoto) Foto: 10080 Fredrik Sandberg/TT Vis mere Den svenske statsepidemiolog Anders Tegnell. (Arkivfoto) Foto: 10080 Fredrik Sandberg/TT

»Ja, nu skal man ikke tage det her for alvorligt. Det er jo sådan, at alle lande lider under det her, mere eller mindre. Naturligvis er det meget vanskeligt i Sverige. Ikke mindst i sundhedsvæsenet. Men i sammenligning med situationen i New York, hvor jeg tilfældigvis har en pårørende, der arbejder, så går det stadig meget godt i Sverige,« siger Tegnell.

Han understreger, at selv om mange svenskere er smittet, og der derfor er travlhed på hospitalerne, så har hospitalerne stadig plads til alle.

I modsætning til den amerikanske præsident hævder Anders Tegnell, at flokimmunitet er den eneste vej at gå - enten gennem vaccine eller ved, at store dele af befolkningen får sygdommen og bliver immun.

»Jeg ved ikke, hvad han mener med det (modstanden mod flokimmunitet, red.), men os, der arbejder med infektionssygdomme ved, at den her type sygdom bliver ved med at spredes, indtil vi opnår immunitet i befolkningen. Der findes ingen anden måde at stoppe den på.«