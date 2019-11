Trump har angiveligt set sig sur på embedskvinden Jennifer Williams forud for hendes offentlige vidneudsagn.

USA's præsident, Donald Trump, langer på ny ud efter en regeringsansat, som vil vidne offentligt i løbet af ugen som en del af den igangværende rigsretsproces mod den amerikanske præsident.

Jennifer Williams, der er rådgiver for vicepræsident Mike Pence, vidnede i forrige uge bag lukkede døre, fordi lovgivere ønsker at vide, hvor meget Pence kendte til den såkaldte Ukraine-sag.

Her fortalte Williams, at hun var bekymret over en efterhånden meget omtalt telefonsamtale den 25. juli mellem Trump og Ukraines præsident, Volodimir Zelenskij.

Jennifer Williams kaldte det "usædvanligt og upassende", at Trump angiveligt forsøgte at presse Ukraines præsident til at grave snavs frem om Trumps politiske rival Joe Biden.

Den udtalelse har nu fået Trump til tasterne. På Twitter skriver han således, at Williams, "hvem end hun er", burde mødes med andre modstandere af præsidenten og "udarbejde et bedre angreb mod præsidenten".

Jennifer Williams skal efter planen vidne offentligt i sagen tirsdag.

Det er ikke første gang, at Trump langer ud efter personer, der har vidnet mod ham i rigsretsprocessen.

I begyndelsen af november var det USA's fyrede ambassadør i Ukraine, Marie Yovanovitch, det gik ud over.

Her skrev præsidenten på Twitter, at alle lande, hvor Yovanovitch har gjort tjeneste, har klaret sig skidt.

Det skrev han, samtidig med at Yovanovitch blev afhørt i Repræsentanternes Hus.

Yovanovitch kaldte efterfølgende præsidentens tweet intimiderende.

Den tidligere ambassadør fortalte desuden, at hun også følte sig intimideret af den telefonsamtale, som Trump havde med Ukraines præsident i juli.

Hun forklarede udførligt om sine mange år i USA's udenrigstjeneste. Hvordan hun i dette forår blev genstand for tilsværtning startende med præsidenten.

Yovanovitch blev fjernet som ambassadør i maj. Det var, mens Trumps personlige advokat, Rudy Giuliani, arbejdede på at få Ukraine til at indlede en efterforskning mod tidligere vicepræsident Joe Biden og hans søn, Hunter.

