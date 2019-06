Trump mener, at den amerikanske rumorganisation burde fokusere på "meget større" ting såsom at komme til Mars.

USA's præsident, Donald Trump, kritiserer Nasas ambition om at sende astronauter til Månen i 2024.

Trump skrev fredag aften dansk tid på Twitter, at den amerikanske rumorganisation hellere skulle fokusere på "meget større" ting - såsom at komme til Mars.

Dermed modsiger præsidenten sin tidligere støtte til månemissionen, skriver nyhedsbureauet Reuters.

- For alle de penge vi bruger, burde Nasa ikke tale om at komme til Månen. Det gjorde vi for 50 år siden, skriver Trump.

- De skulle hellere fokusere på meget større ting, vi kan gøre, herunder Mars, som Månen er en del af, forsvar og forskning, lød det fra Trump.

Meldingen fremstår i modstrid med Trump-administrations seneste bestræbelser om at få mennesker tilbage på Månens overflade allerede i 2024 i stedet for i 2028, som målet tidligere lød.

Planen om at nå til Månen i 2024 er en del af en mere langsigtet plan om at oprette månebaser, som vil gøre det nemmere at udforske solsystemet i fremtiden.

Nasas månemission er således også et skridt hen imod at nå til Mars.

Ifølge Nasa-chef Jim Bridenstine er Trumps tweet i virkeligheden en bekræftelse af Nasas plan.

- Som præsidenten siger, bruger Nasa Månen til at sende mennesker til Mars, skriver han på Twitter.

/ritzau/