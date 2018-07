Den britiske plan for en fremtid uden for EU vil påvirke handlen med USA negativt, mener Donald Trump.

London. Premierminister Theresa Mays brexitplan vil "dræbe" udsigterne til en handelsaftale med USA.

Det siger den amerikanske præsident, Donald Trump, i et interview med den britiske avis The Sun.

- Planen vil helt sikkert påvirke handlen med USA i en negativ retning, siger han.

Kritikken fra Trump kommer, efter at den britiske regering torsdag fremlagde over 104 sider med sine ønsker til fremtidens forhold til EU.

Den samlede hvidbog gør det klart, at briterne på en række punkter håber på et nært forhold til EU, når brexit er en realitet.

Det gælder blandt andet på det vigtige handelsområde, hvor fysiske varer for så vidt muligt skal flyde frit over grænserne under en aftale, der minder om EU's indre marked. For serviceydelser vil briterne ikke gå efter et helt så tæt forhold.

Det står også klart, at Theresa Mays plan er, at Storbritannien skal forblive i EU-agenturer for blandt andet lægemidler, kemi og flysikkerhed, der fastsætter regler i en stribe sektorer.

Brexit har splittet den konservative regering i London, og indholdet af den 104 sider lange hvidbog har fået to ministre til at gå af inden for den seneste uge.

Det gælder brexitminister David Davis og udenrigsminister Boris Johnson.

I interviewet med The Sun siger Donald Trump, at han tror, at Boris Johnson ville være en fantastisk premierminister.

- Jeg siger ikke, at den ene er bedre end den anden. Jeg siger bare, at jeg tror, at han ville være en fantastisk premierminister. Jeg tror, at han har det, der kræves, siger Trump.

I interviewet beskriver den amerikanske præsident desuden Theresa May som en "venlig person", mens han siger, at Sadiq Khan har gjort "et forfærdeligt job" som borgmester i London.

Donald Trump ankom torsdag eftermiddag til London, og om aftenen spiste han middag med blandt andre Theresa May på Blenheim Palace 100 kilometer nordvest for London.

Det er Trumps første officielle besøg i Storbritannien. Fredag skal han igen mødes med May, hvor de to skal have bilaterale samtaler. Senere på dagen skal han drikke te med dronning Elizabeth II.

