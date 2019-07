USA's præsident mener, at fire kvindelige, demokratiske kongresmedlemmer skal sige undskyld til USA.

USA's præsident, Donald Trump, kræver en undskyldning fra de fire kvindelige, demokratiske kongresmedlemmer, som han de seneste uger har kritiseret.

- Jeg tror ikke på, at de fire kvindelige kongresmedlemmer er i stand til at elske vores land. De burde sig undskyld til USA og Israel for de forfærdelige og hadefulde ting, de har sagt, skriver Trump på Twitter.

- De ødelægger Det Demokratiske Parti, men de er svage og usikre personer, der aldrig vil kunne ødelægge vores mægtige nation, skriver han.

Trump skabte polemik i amerikansk politik forrige weekend, da han skrev, at de fire kongresmedlemmer skulle tage hjem til deres oprindelseslande.

Tre af dem, Alexandria Ocasio-Cortez fra New York, Ayanna Pressley fra Massachusetts og Rashida Tlaib fra Michigan, er født i USA, mens Ilhan Omar er født i Somalia, men er siden hen blevet statsborger i USA.

De fire har fået tilnavnet "the squad" (holdet) af Trump og har alle været meget kritiske over for den amerikanske præsident.

Samtidig har Omar og Tlaib kritiseret Israels regering, ledet af premierminister Benjamin Netanyahu, der er en god ven af Trump.

- Du har ledt Israel med et engagement for værdierne demokrati, frihed og lige rettigheder, som begge vores lande værner om, skriver Trump om Israels premierminister på Twitter.

Til et vælgermøde i den amerikanske stat North Carolina onsdag kritiserede Trump igen Omar.

Det fik flere af Trump-tilhængerne til at råbe i kor: "Send hende tilbage", med reference til at de mener, at Omar skal sendes tilbage til Somalia.

I et interview efter vælgermødet beklagede Trump tilråbene og sagde, at han forsøgte at stoppe dem.

De efterfølgende tv-billeder fra vælgermødet viser dog, at Trump i stilhed lod tilhængerne råbe i 13 sekunder, før han forsatte sin tale.

Trump er blevet irettesat af Repræsentanternes Hus for sine "racistiske" udtalelser.

