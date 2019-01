Præsidenten beskyldte Demokraterne for politisk sabotage i tv-transmitteret tale til nationen.

Der er en krise langs USA's sydlige grænse. En krise, der kun løses ved at bygge en mur mod Mexico.

Sådan var budskabet fra USA's præsident, Donald Trump, da han natten til onsdag dansk tid holdt tale til nationen.

- Det er en humanitær og national sikkerhedskrise. Der kommer tusindvis af illegale immigranter over grænsen. Vi har ikke plads til at tage os af dem alle, siger Trump i talen.

Præsidenten brugte ni minutter på at male et dystert billede af situationen langs grænsen til Mexico, og han udtrykte stor frustration over ikke at kunne gøre noget ved "de tusinder af kriminelle", der finder vej til USA hvert år samt den stigende narko- og menneskesmugling.

- Det er den tragiske virkelighed, vi lever i. Det er en krise for hjertet, det er en krise for sjælen. Det skal stoppes, understregede præsidenten.

- Vi ønsker at gøre USA tryggere end nogensinde.

Det er første gang, at Trump holder en tale, der transmitteres af samtlige store landsdækkende tv-stationer. Traditionelt har sådanne taler været forbeholdt krisesituationer.

I ugevis har Trump og Det Hvide Hus da også karakteriseret grænse- og immigrationsspørgsmålet som en krisetilstand.

Talen kommer samtidig med, at en budgetkrise har lukket dele af den amerikanske regering. Nedlukningen skyldes, at Trump har nægtet at skrive under på et budget, der ikke indeholder fem milliarder dollar, svarende til 33 milliarder kroner, i finansiering til netop grænsemuren.

