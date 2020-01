USA's præsident og klimaaktivisten Greta Thunberg er blandt hovednavnene ved det årlige møde i Davos.

Iran har meldt afbud til næste uges World Economic Forum i Davos i Schweiz.

Den iranske udenrigsminister, Mohammad Javad Zarif, skulle have deltaget, men kommer ikke alligevel, meddeler arrangørerne på en pressekonference tirsdag.

- Vi må forstå aflysningen fra Irans udenrigsminister Zarif på baggrund af usikkerheden i regionen og begivenheder i Iran, siger præsidenten for World Economic Forum, den tidligere norske udenrigsminister Børge Brende.

USA dræbte Irans mest magtfulde militærleder, general Qassem Soleimani, i et droneangreb i Irak tidligere i denne måned.

USA's præsident, Donald Trump, er blandt hovednavnene ved det årlige møde mellem verdens politiske ledere og fremtrædende erhvervsfolk.

Trump deltog i 2018, men var ikke med ved sidste års møde.

I år deltager præsidenten, samtidig med at Kongressen i Washington tager hul på en rigsretssag imod ham.

I alt vil omkring 53 stats- og regeringschefer finde vej til det schweiziske skiområde. Blandt dem er også den tyske forbundskansler, Angela Merkel.

Derudover deltager rundt regnet 35 finansministre og 30 handelsministre, meddeler World Economic Forum.

En række aktivister og repræsentanter for ngo'er kommer også til Davos.

Blandt dem er det 17-årige svenske klimaikon Greta Thunberg. Klima er et af hovedtemaerne på årets møde. Thunberg skal deltage i en session med titlen "At undgå klima-dommedag".

- Verden er i undtagelsestilstand, og mulighederne for at gøre noget lukker hurtigt, siger Klaus Schwab, der er stifter af World Economic Forum.

Han tilføjer, at et nyt initiativ, der går ud på at plante en billion - tusind milliarder - træer i løbet af dette årti, vil blive præsenteret på mødet i den schweiziske bjergby.

/ritzau/Reuters