Donald Trump kommer som den fjerde amerikanske præsident i historien på besøg til Danmark.

Han aflægger Danmark besøg d. 2. og 3. september. Det bekræfter Det Hvide Hus ifølge Reuters.

Ifølge en pressemeddelelse fra Kongehuset er det en officiel invitation fra Hendes Majestæt Dronningen, der betyder at præsident Donald Trump og USA's førstedame Melania Trump kommer til Danmark.

Ekspert i amerikansk politik, Philip Christian Ulrich, mener, det vil give god mening for Trump at aflægge Danmark et visit.

»Vi er en af USA's nærmeste allierede i Europa og har i mange år stået last og brast med USA i udenrigspolitikken, så det vil være helt naturligt for præsidenten at aflægge Danmark et besøg og dyrke det gode forhold,« sagde Philip Christian Ulrich for nylig til B.T.

Trumps tre forgængere, Bill Clinton, George W. Bush og Barack Obama, besøgte under deres tid som præsidenter Danmark. Under besøget vil Donald Trump mødes med statsminister Mette Frederiksen.

Trump tiltrådte som præsident den 20. januar 2017, efter han havde vundet præsidentvalget den 8. november 2016 over bl.a. den demokratiske modkandidat, Hillary Clinton.

