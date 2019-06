Donald Trump ville gerne vise et stykke papir frem, som indeholdt en hemmelig aftale med Mexico.

Han ville ikke afsløre, hvad der stod på papiret – men gjorde det alligevel.

Da den amerikanske præsident natten til onsdag mødte pressen i Iowa, hvor han skulle holde en tale, ville de fremmødte journalister gerne høre mere om den meget omtalte Mexico-aftale.

Og Trump ville da gerne sige et par ord – dog ikke om detaljerne, skriver blandt andet BBC.

»Det her er aftalen, som alle siger, at jeg ikke har,« sagde præsidenten, efter han havde hevet et stykke foldet papir ud af inderlommen.

Men selvom han ikke ville afsløre nogen detaljer, er flere alligevel kommet frem.

Trump stod nemlig i modlys.

Lyset gjorde papiret næsten helt gennemsigtigt, og det har fået flere til at nærstudere den tekst, man kan skimte igennem papiret.

Mexico-aftalen i Trumps hånd var delvist gennemsigtig på grund af modlys. Foto: LEAH MILLIS Vis mere Mexico-aftalen i Trumps hånd var delvist gennemsigtig på grund af modlys. Foto: LEAH MILLIS

Teksten består af flere punkter, som ifølge præsidenten ’er en rigtig god aftale for USA og for Mexico.’

Et af de hemmelige punkter, som nu er kommet frem, er, at Mexico skal være et sikkert tredjeland for migranter.

Dette betyder, at migranter skal kunne stoppes i Mexico og blive her, hvis de er rejst fra deres hjemlande i Mellem- og Sydamerika.

Punktet er formentlig skabt for at forhindre det migrant-pres, der er på USA’s grænse.