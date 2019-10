Mens politiske modstandere forlanger hans afgang, og presset stiger på Donald Trumps regering, forsøger den amerikanske præsident i stigende grad at 'skifte emne'.

Og i et helt nyt interview med sin mest entusiastiske mediestøtte, Fox News' Sean Hannity, gik Donald Trump natten til i går til nye yderligheder.

»De kunne have stillet Barack Obama for en rigsret. De kunne have knaldet ham for våbenskandalen. De kunne have dræbt ham.«

I Repræsentanternes Hus (halvdelen af den amerikanske kongres, red.) er der allerede et flertal for at stille Donald Trump for en rigsret og anklage præsidenten for magtmisbrug. Og selv iblandt republikanske senatorer som Mitt Romney og Lindsay Graham er stemningen ved at vende sig - imod Trump.

»Donald Trump har som bekendt intet filter. Men det her slår alligevel alle rekorder. Det er ren galskab.«

Sådan siger Chris Matthews i sit program 'Hardball' på den amerikanske nyhedsstation MSNBC om Trumps seneste udtalelser.

Ifølge den amerikanske avis The New York Times er der derfor en tiltagende desperat stemning i Det Hvide Hus. Ingen kan ifølge avisen styre Donald Trump, der angiveligt helt er holdt op med at rådføre sig med talsmænd og specialister.

Ifølge avisen Washington Post kalder Donald Trump anklagerne om magtmisbrug for en 'lynching'. Han langer i flæng ud efter både 'Nervous Nancy' (Pelosi), 'Sleepy Joe' (Biden) og ikke mindst 'Crooked Hillary' (Clinton).

Og under interviewet med Sean Hannity, der dagligt forsvarer Trump i tykt og tyndt, gik det således ud over Trumps forgænger, Barack Obama, USA's 44. præsident.

Donald Trumps argument er, at hans demokratiske modstandere ikke har nogen håndgribelige beviser i deres kamp imod ham. Og derfor pointerede han i interviewet med Hannity, at den virkelige synder er ingen ringere end Barack Obama.

»Der var både skatteskandalen, våbenskandalen og meget, meget mere,« sagde Trump i sit næsten halvanden time lange interview med Fox' Sean Hannity.

'Skatteskandalen' refererer til anklager imod det amerikanske skattevæsen IRS, der under Barack Obama angiveligt gik specielt efter højreorienterede organisationer. Og 'våbenskandalen' drejede sig om 'ulovligt' våbensalg ind over grænsen til Mexico.

Begge såkaldte skandaler er ifølge CNN forlængst blevet afkræftet. Og på MSNBC's morgenpanel undrer værtsparret Joe Scarborough og Mika Brzezinski sig over præsidentens vrede, der nu er rettet imod eks-præsident Obama.

»Gad vide, hvad det er ved Obama, der får Trump til at føle sig lille, mindre som en mand,« filosoferede Mika Brzezinski med tydelig provokation i stemmen.

»Trump elsker at blive rost. Og han kan simpelthen ikke tåle, at Barack Obama stadig er mere populær og elsket, end han selv er,« svarede Joe Scarborough, der understregede, at Trump med udtalelsen 'kill him' hentydede til Obamas politiske karriere og ikke til præsidentens liv.

Ifølge den eneste meningsmåling foretaget af Gallup og CNN holder Donald Trump stadig fast i sine tilhængere.

Selvom 49 procent af de adspurgte vælgere nu mener, at Trump burde anklages for magtmisbrug, så mener lige så mange, at Trump såmænd klarer jobbet i Det Hvide Hus 'tilfredsstillende'.