Den amerikanske præsident kritiserer torsdag eftermiddag Kina for at bryde løfte om at købe amerikanske varer.

Den amerikanske præsident, Donald Trump, beskylder Kina for ikke at leve op til løfter om at øge import af landbrugsvarer fra USA.

Det skriver Trump på det sociale medie Twitter torsdag eftermiddag dansk tid.

- Mexico gør det godt ved grænsen, men Kina lader os i stikken ved ikke at købe de landbrugsprodukter fra vores fantastisk landmænd, som de har sagt, at de ville, skriver præsidenten på Twitter.

- Forhåbentlig vil de starte snart! tilføjer Trump.

Under et G20-topmøde i Japan oplyste den amerikanske præsident 29. juni, at USA ikke ville indføre nye toldsatser på kinesisk eksport.

Til gengæld for de afvarslede toldsatser tilbød Kina ifølge Trump at købe "en kolossal mængde af føde- og landbrugsvarer", skriver AFP.

De to store nationer har været i handelskonflikt i næsten et år. I den periode har de kastet øgede toldsatser efter hinandens eksportvarer.

Analytikere og handelsfolk kaldte udviklingen positiv efter G20-topmødet, der afholdes mellem verdens vigtigste industrilande.

/ritzau/