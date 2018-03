Donald Trump har besøgt den amerikanske delstat Californien for første gang i sin tid som USA's præsident.

San Diego. USA's præsident, Donald Trump, blev tirsdag præsenteret for flere forskellige prototyper af en eventuel mur ved grænsen til Mexico.

Det skete under Trumps første besøg i Californien som præsident.

Her siger han samtidig, at han mener, at den amerikanske delstat sætter "hele landet i fare" ved ikke at slå hårdt ned over for illegale immigranter.

- Det er de kriminelles bedste ven. Det er præcis det, der sker.

- De kriminelle søger hen til det her tilflugtssted, og det er meget farligt for vores politi og vores myndigheder, siger Trump.

Blandt Trumps mest prominente valgløfter er hans ønske om at bygge en mur ved den amerikanske grænse til Mexico. Og under besøget i Californien påpeger han det nuværende hegns ringe tilstand.

- Vi har en elendig mur her lige nu, men den stopper alligevel 90 til 95 procent. Når vi sætter den nye mur op, kommer vi til at stoppe 99 procent. Måske mere end det, siger Donald Trump.

Trump siger, at han foretrækker en solid betonmur, da den vil være sværest at kravle over. Han siger dog også, at man bør kunne se gennem muren.

Under Trumps besøg blev der også holdt demonstrationer mod præsidenten.

- Intet forbud, ingen mur!, lød det fra menneskemængden.

- Jeg synes virkelig ikke, at det er rimeligt, at han vælger at splitte os, lyder det fra 21-årige Jose Gonzalez, der har dobbelt statsborgerskab og bor i mexicanske Tijuana, men arbejder i San Diego i USA.

Også Trump-tilhængere var mødt op under præsidentens besøg.

- Folk er så snæversynede. Vi har endelig en, som sætter USA først, siger den 48-årige veteran Mark Prieto.

Den republikanske borgmester i San Diego, Kevin Faulconer, kritiserer Trumps korte besøg. Han mener ikke, at præsidenten får det fulde og sande billede af, hvordan tilstanden er ved grænsen.

