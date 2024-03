USA's vicepræsident, Kamala Harris, er sat på en svær opgave i tale på åbningsdagen af München-konference.

USA's vicepræsident, Kamala Harris, og landets udenrigsminister, Antony Blinken, er sat på en hård opgave på den årlige sikkerhedskonference i München, hvor de skal forsøge at overbevise allierede og statsledere fra en lang række lande om, at amerikanerne står ved sine forpligtelser i Nato.

Donald Trump, som kan blive USA's næste præsident, sagde for mindre end en uge siden, at han ikke vil forsvare Nato-allierede, hvis de "ikke har betalt regningen" til alliancen.

Udtalelsen har skabt stor furore både i Nato og i EU - blandt andet hos den indflydelsesrige EU-kommissær for det indre marked, franskmanden Thierry Breton.

- Vi kan ikke gamble med Europas sikkerhed hvert fjerde år. Det amerikanske demokrati er sygt, sagde Breton til fransk TV tidligere denne uge.

I EU har udtalelserne blandt andet sat fart i debatten om, hvordan man kan styrke forsvaret for at å sikre sig mod et eventuelt amerikansk frafald. En ny måling fra Bertelsmann Stiftung i Tyskland viser, at en fælles europæisk forsvarspolitik i dag har flertalsopbakning på tværs af partigrænser: 87 procent af alle EU-borgere og 86 procent af tyskerne støtter idéen.

På torsdagens forsvarsministermøde i Nato var det Trumps udmelding, der prægede stemningen. Nato-chefen Jens Stoltenberg måtte gentage adskillige gange, at han ikke tror, at Trump mener det alvorligt.

Kamala Harris ventes at tale på den tredages konference på åbningsdagen fredag, mens den tyske forbundskansler, Olaf Scholz, vil tale lørdag. Lørdag ventes den ukrainske præsident, Volodymyr Zelenskyj, at tale.

Trumps udtalelser ventes at dominere diskussionerne på konferencen ved siden af udviklingen i Mellemøsten.

/ritzau/Reuters