Omarosa Manigault Newman (t.v.), der her ses sammen med Donald Trump under valgkampen i december 2015, lærte den senere præsident at kende i reality-programmet The Apprentice (på dansk Hyret eller Fyret, red.), hvor deltagerne konkurrerede om en ledende stilling i Donald Trumps virksomhed. Timothy A. Clary/Ritzau Scanpix