99 mails på en uge.

Det svarer til mere end 14 om dagen. Og er lig med en fyldt indbakke hos de fleste.

De mange mails er sendt fra Trump-kampagnen til modtagere, der enten har skrevet sig op til at modtage nyhedsbrev eller tidligere har deltaget i et event hos Trump-kampagnen. Ofte helt almindelige mennesker.

Og det konkrete tal er den mængde, som denne journalist har modtaget af e-mails fra Trump-kampagnen den seneste uge.

Og det er en gevaldig optrapning på bare få måneder.

Langt de fleste mails har den amerikanske præsident, Donald Trump, som afsender.

Andre har vicepræsident Mike Pence, Donald Trump jr., Eric Trump eller Trumps genvalgskampagne som afsender.

En sjælden gang er mailen med Melania Trump eller Trump-støtter som Ted Cruz eller Bill Stepien som afsender.

Alle mails er lavet på en måde, så de virker personlige.

Du – eller i det her tilfælde jeg – er særligt udvalgt af præsident Trump.

Et eksempel på det kan man finde i en mail modtaget natten til torsdag:

»Jeppe, den 3. november vil blive en historisk dag med FIRE ÅR MERE. Det vil blive absolut EPISK, og den eneste ting, der vil gøre den bedre, er at have DIG her,« lyder det blandt andet i mailen.

Sådan ser en af mange e-mails fra Trump-kampagnen ud.

Mailen er udformet som en invitation til valgfest med Donald Trump, hvor man har muligheden for at deltage.

Et andet sted i mailen står der eksempelvis:

»Du har altid været en af mine TOP-støtter, Jeppe, og jeg vil virkelig gerne have DIG her. Jeg kigger listen af tilmeldte igennem snart, og jeg vil kigge efter DIT NAVN. Vil det være der?«

Alt man skal gøre for at få muligheden for at deltage i valgfesten, som man i øvrigt vil få betalt af Trump-kampagnen ligesom fly, hotel og VIP-billetter, er at donere et beløb til Trumps genvalgskampagne.

Beløb fra 5 til 20 dollar – 30 til 125 kroner – foreslås med link.

Og ligesom den personlige tone er muligheden for at donere til Trump-kampagnen – hvis man vil møde præsidenten, have en signeret kasket eller noget helt tredje – altid til stede i de mange mails.

Den store mængde af e-mails fra Trump-kampagnen er naturligvis en del af den intensiverede valgkamp her under to uger inden præsidentvalget 3. november.

Netop Trump-kampagnen har skruet gevaldigt op for netop den type mails i forhold til for bare få måneder siden.

Donald Trump er til genvalg om under to uger fra nu. Foto: SAUL LOEB

Der skal samles penge ind til at føre valgkamp med dyre tv-reklamer og annoncer i aviser og på nettet og sociale medier i specielt de altafgørende svingstater.

Og Trump-kampagnens aggressivitet kan skyldes, at man er voldsomt bagud med at indsamle penge i forhold til Joe Bidens kampagne.

Det har Financial Times lavet en opgørelse over.

Her kan man se, at Trump-kampagnen indsamlede 81,3 millioner dollar (510 millioner danske kroner) i september, men brugte 139,2 millioner dollar (830 millioner danske kroner).

Og derfor forsvinder kampagnens pengetank ganske hurtigt, mens det ser helt anderledes ud hos konkurrenten.

Hos Joe Biden har man således overskud på de indsamlede finanser de seneste måneder. Alene i september indsamlede kampagnen langt over 200 millioner dollar (1,2 milliarder danske kroner) – ofte fra smådonorer – og brugte lige i underkanten af det indsamlede.