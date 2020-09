Donald Trump roser politiets indsats i Kenosha under antiracistiske protester udløst af skud mod sort mand.

USA's præsident, Donald Trump, betegner ødelæggelser i forbindelse med antiracistiske protester i byen Kenosha som "terror".

- Det her er ikke en udløber af fredelige protester, men faktisk indenlandsk terror, siger Trump under et besøg i byen tirsdag, hvor han blandt andet besigtigede et møbelhus, der blev nedbrændt under urolighederne.

Han tilføjer, at befolkningen i byen ønsker "lov og orden", som er blevet et valgslogan for Trump op til præsidentvalget den 3. november.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Der har været omfattende protester og optøjer i Kenosha i delstaten Wisconsin, efter at en sort mand, Jacob Blake, blev skudt og alvorligt såret af politiet den 23. august.

I sidste uge blev to personer dræbt af skud under urolighederne. En 17-årig hvid dreng er sigtet for de to drab. Den bevæbnede teenager har fortalt, at han ville beskytte forretninger i byen mod at blive plyndret.

Mandag afviste Trump at fordømme skuddrabene med den begrundelse, at teenageren muligvis forsvarede sig selv.

Det udløste kritik fra Joe Biden, som er Demokraternes udfordrer til Trump ved det kommende valg.

- Her til aften afviste præsidenten at tage afstand fra vold. Han nægtede endda at tage afstand fra en af sine støtter, som er sigtet for drab på grund af sine angreb på andre. Han er for svag, for bange for det had, som han selv har pustet til, til at gøre end ende på det, sagde Biden i en meddelelse.

Under Trumps to timer lange besøg roste han politiet og nationalgardens indsats og gav tilsagn om statsstøtte på én million dollar til byens politistyrke og fire millioner dollar til mindre forretningsdrivende.

Både byens demokratiske borgmester og Wisconsins demokratiske guvernør, havde frarådet Trump at komme til Kenosha af bekymring for, at hans tilstedeværelse kunne få urolighederne til at blusse op.

- Jeg er bekymret for, at din tilstedeværelse kun vil forsinke vores arbejde med at overvinde splittelse og sammen bevæge os fremad, skrev guvernør Tony Evers ifølge nyhedsbureauet dpa til Trump, da det kom, at han overvejede et besøg.

Men Trump ignorerede anmodningerne for at vise opbakning til politiet og forretningsindehavere, hvis butikker er blevet plyndret og sat ild til.

På et pressemøde inden Trumps ankomst understregede Jacob Blakes onkel Justin Blake ligeledes, at besøget var uønsket.

- Vi har ikke brug for mere smerte og splittelse forårsaget af en præsident som har til hensigt at fremme sin præsidentkampagne på bekostning af vores by, sagde Justin Blake ifølge CNN.

Trump talte ikke med Blake-familien under besøget, men gav ifølge Reuters udtryk for, at han er villig til at hjælpe familien og bemærkede, at sagen fortsat efterforskes.

