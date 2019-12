- Canadas premierminister taler med to tunger, siger Donald Trump, som mener, at han har talt nok med pressen.

Den amerikanske præsident har aflyst sit store pressemøde efter et topmøde i Nato onsdag.

- Jeg tror, at vi har haft pressemøder nok, siger Donald Trump, efter at de 29 stats- og regeringschefer har afsluttet deres arbejdssession på golfstedet The Grove nord for London.

De seneste dage har Trump talt ved en række pressemøder i forbindelse med bilaterale møder med andre stats- og regeringschefer.

Han har også afsat tid i sin kalender til at møde Danmarks statsminister, Mette Frederiksen (S). Men mødet er blevet udsat mindst en time, da den amerikanske præsident har travlt med andre møder.

Tirsdag mødtes de allierede hos dronning Elizabeth på Buckingham Palace.

Her blev den canadiske premierminister, Justin Trudeau, filmet i samtale med blandt andre den britiske premierminister, Boris Johnson, og Frankrigs præsident, Emmanuel Macron.

Man kan på optagelsen høre brudstykker af deres samtale, hvor Trudeau angiveligt taler om sit tidligere møde med Trump.

Trudeau taler om, at pressemødet trak ud og varede 40 minutter. Han griner lidt og siger: "Jeg så på hans (Trumps) delegation, som bare tabte kæberne".

- Han taler med to tunger, siger Trump om den canadiske premierminister, før han mødes med Tysklands forbundskansler, Angela Merkel, onsdag.

Den amerikanske præsident mener, at Trudeau finder på morsomheder, fordi Trump har løftet en pegefinger over for Canada, med krav om at landet bruger to procent af bnp på forsvar. Det er ikke tilfældet nu.

Donald Trump har tidligere holdt lange pressemøder efter topmøder i Nato.

Mest opsigtsvækkende - og måske urovækkende - var det i Bruxelles, da Trump i sommeren 2018 havde skabt tvivl om USA's støtte til Natos artikel 5, som er alliancens musketered: En for alle, alle for en.

/ritzau/