I bogen "Unhinged" beskrives Donald Trump som selvoptaget, kvindefjendsk og en evig kilde til konflikt.

New Jersey. USA's præsident, Donald Trump, kalder sin tidligere rådgiver Omarosa Manigault Newman for "en ussel person".

Det skyldes, at Newman i en ny bog blandt andet omtaler Trump som racist og en snæversynet person.

Under et arrangement på præsidentens golfklub i New Jersey lørdag spurgte journalister, om Trump føler sig forrådt af Newman.

Til det svarede han:

- En ussel person, hun er en ussel person.

Omarosa Manigault Newman og Donald Trump lærte hinanden at kende i reality-programmet "The Apprentice" (på dansk "Hyret eller Fyret", red.), hvor deltagerne konkurrerede om en ledende stilling i Donald Trumps virksomhed.

Newman blev senere ansat som seniorrådgiver for præsidenten.

I bogen "Unhinged" (på dansk "Sindsforvirret", red.) beskrives Donald Trump som selvoptaget, kvindefjendsk, usikker og en evig kilde til konflikt.

Trump "elskede konflikt, kaos og forvirring. Han elskede at se folk diskutere eller slås", skriver Omarosa Manigault Newman i bogen.

Bogen udkommer først i næste uge, men allerede nu har Det Hvide Hus kritiseret den for at være "fyldt med løgne og falske anklager".

En talskvinde for Det Hvide Hus har samtidig kaldt Newman for en "utilfreds tidligere ansat".

/ritzau/AP