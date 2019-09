‘Heksejagt’ og ‘præsident-chikane’

USAs præsident, Donald Trump, føler sig i den grad forfulgt af sine politiske modstandere i Repræsentanternes Hus, hvor Demokraterne har flertal.

Det hele skyldes, at lederen af Repræsentanternes hus, den Demokratiske politiker Nancy Pelosi, sent tirsdag aften dansk tid meddelte, at hendes parti vil tage de indledende skridt til en rigsretssag mod Donald Trump.

Præsidenten skrev som reaktion til dette følgende på Twitter:

Such an important day at the United Nations, so much work and so much success, and the Democrats purposely had to ruin and demean it with more breaking news Witch Hunt garbage. So bad for our Country! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 24, 2019

Oversat betyder det:

»Sådan en vigtig dag i FN, så meget arbejde og så meget succes, og Demokraterne forsøger med vilje at ødelægge og nedgøre det med mere breaking news. Det er heksejagts skrald. Det går ud over vores land.«

Efterfølgende skrev præsidenten yderligere tweets med de korte budskaber: ‘Præsident-chikane’ og ‘De har ikke engang set udskiftet af opkaldet. Det er en regulær heksejagt’.

Med udskriften refereres der til en sag, hvor en whistleblower har lækket oplysninger om, at Donald Trump i en telefonsamtale angiveligt skulle have forsøgt at afpresse Ukraines præsident.

Presset på præsidenten skulle angiveligt være sket for at finde snavs på USAs tidligere vicepræsident, Joe Biden.

Da alle telefonsamtaler mellem USA’s præsident og andre statsoverhoveder transskriberes kan Donald Trump vælge at lægge udskiftet af samtalen frem.

I alleryderste konsekvens kan en rigsretssag føre til Donald Trumps afsættelse.