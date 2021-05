Donald Trump mener, at sociale medier begrænser ytringsfriheden ved at have udelukket ham.

Det er ifølge Donald Trump en "skændsel", at sociale medier som Facebook og Twitter har udelukket ham.

Sådan lyder det fra den tidligere amerikanske præsident i en erklæring, efter at Facebooks tilsynsråd onsdag har besluttet, at udelukkelsen af præsidenten skal opretholdes.

Han mener, at Facebook og Twitters handlinger er "en total skændsel og pinlige for vores land". Ifølge Trump begrænser de sociale medier hans ret til ytringsfrihed.

- Disse korrupte sociale medier skal betale en politisk pris og må aldrig igen få lov til at ødelægge og decimere vores valgproces, udtaler Trump i erklæringen.

Donald Trump blev suspenderet fra Facebook, da han 6. januar lagde en video op under optøjer i Washington, hvor Trump-tilhængere stormede Kongressen.

I videoen sagde han "vi elsker jer, I er meget særlige" til demonstranterne. Under optøjerne døde fem personer, og Facebook vurderede efterfølgende, at der var "for store risici" ved at lade Trump benytte det sociale medie.

Ifølge Facebooks tilsynsråd var udelukkelsen af Trump berettiget.

Det kritiserer imidlertid, at den permanente udelukkelse går ud over Facebooks normale straffe. Derfor beordrer rådet Facebook til at kigge på beslutningen igen inden for seks måneder.

Facebook skal sørge for, at beslutningen er i tråd med de regler, der også gælder for andre brugere.

Tirsdag lancerede Trump et nyt forum sin hjemmeside. Her kan han offentliggøre indlæg, der kan deles af andre på Twitter og Facebook, som han altså fortsat er udelukket fra.

Forummet hedder på dansk "Fra Donald J. Trumps skrivebord" og indeholder indlæg fra Trump, som kan likes og deles.

I indlæggene på siden gentager Donald Trump blandt andet sine falske påstande om, at han tabte præsidentvalget i 2020 på grund af valgsvindel.

/ritzau/Reuters