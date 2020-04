Hvorfor holde coronabriefinger, når det blot giver fjendtlige spørgsmål og fejlagtige artikler, spørger Trump.

USA's præsident, Donald Trump, skriver på Twitter, at de daglige pressemøder om coronavirus er "spild af hans tid".

Flere medier har rapporteret, at præsidenten endda overvejer at stoppe briefingerne en overgang.

Og lørdag lokal tid blev der ikke afholdt nogen briefing.

- Hvad er formålet med at have pressemøder i det Hvide Hus, når lamestream (nedsættende ord om massemedier, red.) medier kun stiller fjendtlige spørgsmål og derefter afviser at skrive præcist om sandheden eller fakta, spørger Trump på Twitter.

- De får rekordhøje seertal, og det amerikanske folk får ikke andet end fake news. Spild af tid og kræfter!

Forholdet mellem Trump og de amerikanske medier har været særdeles koldt under coronakrisen. De seneste dage har ikke været nogen undtagelse.

Torsdag sagde præsidenten, at man burde overveje at undersøge muligheden for at sprøjte desinfektionsmidler ind i mennesker som en behandling mod coronavirus.

Han kom også med en idé om nærmere at undersøge muligheden for at belyse folk med UV-stråler indefra eller udvendigt.

Begge forslag blev mødt med skarp kritik i medier fra sundhedseksperter verden over, som kaldte dem farlige.

Fredag holdt Trump et afkortet pressemøde uden de sædvanlige efterfølgende spørgsmål fra journalister og påstod, at forslagene var ment "sarkastisk".

I løbet af de seneste to måneder har Det Hvide Hus afholdt over 50 pressemøder om coronavirus.

Trump har dels brugt dem til at informere om situationen i landet. Men han har også mødt kritik for at bruge de ofte timelange pressemøder til at promovere sin egen politik og føre valgkamp. Det har fået flere kanaler til stille om til studiet midt i pressemøderne.

Blandt andet blev et pressemøde med en video, som satte præsidenten i et meget positivt lys, genstand for stor debat. Visse CNN-journalister kaldte den endda "propaganda".

I videoen tonede embedsmænd og guvernører en efter en frem og roste Trumps ageren i kampen mod virusset.

Indsatsen fra regeringen havde reddet "titusinder, måske hundredtusinder af liv", lød det blandt andet.

Videoen udelod dog fuldstændig Trumps første udmeldinger om virusset, der var præget af forsøg på at nedtone alvoren.

USA har ifølge Johns Hopkins University registreret over 53.000 dødsfald natten til søndag dansk tid.

/ritzau/AFP