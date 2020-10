Donald Trump er ikke imponeret, efter at hans personlige advokat er blevet fanget i en kompromitterende scene.

USA's præsident, Donald Trump, er bestemt ikke fan af den britiske skuespiller Sacha Baron Cohen, der blandt andet er kendt fra filmen "Borat".

Det siger Trump fredag lokal tid til journalister på præsidentens fly, Air Force One, efter et vælgermøde i delstaten Florida.

Udmeldingen kommer, efter at Trump blev bedt om at forholde sig til en akavet scene i Cohens nye Borat-film, der involverer Trumps personlige advokat Rudy Giuliani.

I klippet ser man Giuliani deltage i et iscenesat interview på et hotelværelse med en ung kvindelig skuespiller, der udgiver sig for at være journalist.

På et tidspunkt bliver Giuliani inviteret ind i soveværelset af den unge "journalist", hvorefter man ser ham lægge sig på sengen og stikke hånden ned i sine bukser, efter at kvinden har hjulpet ham med at få en mikrofon af.

- Jeg ved ikke, hvad der skete, siger Trump om episoden i filmen og tilføjer:

- Men for mange år siden, prøvede han (Cohen, red.) at snyde mig. Og jeg var den eneste, der sagde "glem det". Det er en falsk fyr. Og jeg synes ikke, at han er sjov.

Præsidenten fortæller, at episoden fandt sted for flere år siden.

Trump hentyder formentlig til et interview fra 2013, hvor Sacha Baron Cohen interviewede Trump til sin film "Ali G". En film om en wannabe gangster, der i den omtalte episode præsenterer Trump for sin geniale forretningsidé - specielle handsker til at spise is med.

- Jeg synes, at han virkede som et kryb, siger Trump under interviewet på Air Force One.

Rudy Giuliani sagde onsdag, at han ikke gjorde noget forkert under interviewet.

Han mener, at scenen i filmen er "totalt fabrikeret", og at han blev snydt til at lave interviewet.

Giuliani forsvarer sig desuden med, at han stak hånden ned i bukserne for at rette på sin skjorte, efter skuespilleren havde fjernet hans mikrofon.

- På intet tidspunkt under eller efter interviewet var jeg upassende, skrev han onsdag på Twitter.

Den nye Borat-film udkom fredag i flere lande.

/ritzau/AFP