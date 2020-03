Der er gode penge i at være gift eller være kæreste med én af Donald Trumps børn.

Det skriver New York Times.

Ifølge avisen har Donald Trumps kampagneleder Brad Pascale således i tre år viderebragt 'betydelige beløb' via sin egen business-konto og lige ned i lommen på hhv. Lara Trump (gift med Eric), Kimberly Guilfoyle (kæreste med Donald Trump Jr.) og tildels svigersøn Jared Kushner.

Topscorer er ifølge New York Times sidstenævnte, der alt i alt har drænet kontoen for 75 millioner dollar - over en halv milliard danske kroner.

Donald Trumps svigersøn Jared Kushner. Foto: ERIK S. LESSER - EPA

Ifølge avisen har det i Kushners tilfælde ikke været muligt at skelne imellem penge til genvalgskampagnen eller ét af Jared Kushners mange politiske projekter.

Pengene, der er gået til Lara Trump og den forhenværende FoxNews-værtinde Kimberly Guilfoyle betegnes dog direkte som løn.

Den slags lønninger skal ifølge NYT normalt gå via officielle kanaler, så politiske donorer kan se, hvor deres penge bliver brugt.

I dette tilfælde er finanserne dog godt gemt ad vejen. De er således betalt via Brad Pascales eget firma Pascale Strategy.

Lara Trump, Eric Trump, Kimberly Guilfoyle og Donald Trump Jr. Foto: JIM WATSON - AFP

'Lommepengene' til Trump-svigerbørnene er ifølge New York Times blevet betalt via et mindre netværk af firmaer, der alle styres af Jared Kushner, der er gift med Ivanka Trump, præsidentens datter.

Og transaktionerne er ikke altid gået lige let.

Såldes har vidner fortalt New York Times, at Kimberly Guilfoyle Ved flere lejligheder har brokket sig til Brad Pascale, når hendes check ikke er nået frem til tiden.

»Det er en dybt bekymrende historie. Og det er endnu et eksempel på, at Trump-familien ikke kan kende forskel på privatøkonomi og nationaløkonomi,« skriver avisen i en leder.