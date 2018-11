Atter forsøger Donald Trump at forbyde transkønnede at tjene i militæret. Tidligere forbud er blevet afvist.

USA's præsident, Donald Trump, har anmodet landets højesteret om omgående at tage stilling til hans forslag om at ændre loven, så transkønnede ikke længere må tjene i militæret.

Det skriver nyhedsbureauet dpa.

En transkønnet er for eksempel en mand, der opfatter sig selv som en kvinde.

I juni 2016 blev det tilladt for transkønnede at tjene i militæret. Dermed fik soldater, der havde skjult deres seksualitet, mulighed for at springe ud.

Et halvt år senere annoncerede Donald Trump, at han ville ændre loven og forhindre transkønnede i at tjene i militæret.

Det satte en forbundsdomstol en stopper for. Begrundelsen var, at forbuddet var baseret på diskrimination og ikke på, hvad der er bedst for militæret.

Forbundsdomstolen kan blokere en lov fra forbundsregeringen.

I marts i år forsøgte Donald Trump så endnu engang at få gjort sin idé til virkelighed. Det skete, da han udstedte en ordre, der skulle gælde alle transkønnede bortset fra nogle få undtagelser. Det oplyste Det Hvide Hus.

Ifølge Donald Trump vil det udgøre en "betydelig risiko mod militærets effektivitet og farlighed, hvis man rekrutterer tropper, der er diagnosticeret med kønsdysfori".

Det er denne ordre, han nu forsøger at få diskuteret i højesteretten.

Anmodningen kommer, samme uge som præsidenten langede ud efter en specifik dommer ved en føderal domstol.

Uenigheden skyldtes utilfredshed over, at domstolen blokerede for dele af den immigrationspolitik, som Trump-regeringen ønsker.

Trump afskrev nederlaget for sin regering med, at "det var en Obama-dommer", der havde afsagt kendelsen.

Men kommentaren faldt højesteretspræsident John Roberts for brystet. Og for første gang gik han i rette mod præsidenten.

- Der findes ikke Obama-dommere, Trump-dommere, Bush-dommere eller Clinton-dommere, lød det fra John Roberts.

Højesteretspræsidenten sagde samtidig, at hele USA burde være taknemmelig for, at domstolene er uafhængige.

Det er ikke første gang, at Trump rager uklar med en dommer.

Sidste år kaldte Donald Trump en føderal dommer for en "såkaldt dommer", da dommeren suspenderede Trumps indrejseforbud, indtil det var prøvet ved USA's højesteret.

Og da en dommer af mexicansk afstamning skulle afgøre en sag om svindelanklager mod Trump University, mente Trump ikke, at dommeren kunne være upartisk, fordi Trump agter at bygge en mur ved grænsen til Mexico.

/ritzau/