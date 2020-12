'Should I stay or should I go?'

Melania Trump er tilsyneladende ikke i tvivl.

For mens hendes mand kæmper med næb og kløer for at blive i Washington, er hun efter alt at dømme allerede i fuld gang med at forberede sig til livet efter Det Hvide Hus.

Udadtil står førstedamen dog skulder ved skulder med præsidenten.

Trump-parret fotograferet under valgkampen. Foto: JONATHAN ERNST

Vedholdende rygter mener dog at vide, at mens Donald Trump forsøger at blive boede på 1600 Pennsylvania Avenue fire år mere, har hans hustru gennem længere tid planlagt flytningen tilbage til henholdsvis New York og Florida.

Det oplyser kilder tæt på hende til CNN.

»Hun ønsker bare at rejse hjem,« siger en af dem til tv-stationen.

Derfor er præsidentfruen i fuld gang med at finde ud af, hvilket indbo der skal opmagasineres, hvad der skal med til Trump Tower i New York, og hvad der skal sendes til Trumps resort Mar-a-Lago i Palm Beach i Florida.

(Arkivfoto) Foto: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS

Melania Trump menes også helt diskret at have undersøgt muligheden for at etablere et kontor i Florida, ligesom hun har kigget efter en ny skole til parrets fælles søn, 14-årige Barron.

Da tv-stationen spørger kilden, hvad fru Trump mener om forlydenderne om, at Donald Trump overvejer at genopstille ved valget i 2024, lyder det:

»Det er ikke sikkert, at det går godt.«

Officielt lyder det dog fra en talsmand fra førstedamens kontor, at hun lige nu er travlt optaget af sine officielle pligter.

Donald og Melania Trump fotograferet under valgkampen i september. Foto: MANDEL NGAN

»Fru Trump er fokuseret på sin rolle som førstedame,« siger Stephanie Grisham til CNN og forklarer, at det blandt andet drejer sig om at afsløre en ny tennispavillon og et nyt kunstværk i rosenhaven ved Det Hvide hus, ligesom hun også – traditionen tro – har stået for juleudsmykningen af præsidentboligen.

»Hendes kalender er fortsat fyldt med pligter som mor, hustru og førstedame for USA.«

Donald Trump nægter stadig at anerkende valgresultatet og har endnu ikke ønsket Joe Biden tillykke med sejren.

Endnu har han dog ikke fremlagt beviser for den omfattende valgsvindel, han hævder, har fundet sted, og han er heller ikke kommet igennem med de mange juridiske søgsmål, han har anlagt flere steder.