Selv om Republikanerne mister flertallet i Repræsentanternes Hus, betegner Trump valget som "en stor sejr".

På Twitter fejrer præsident Donald Trump det, han betegner som "en stor sejr" ved tirsdagens midtvejsvalg i USA, selv om Republikanerne mistede flertallet i Repræsentanternes Hus.

- Kolossal succes her til aften! Tak, alle sammen, skriver Trump på det sociale medie.

- Til de kommentatorer eller snakkehoveder, der ikke giver os ordentlig anerkendelse for dette gode midtvejsvalg, bare huske to ord - FALSKE NYHEDER, fortsætter præsidenten.

Trump ventes at sige mere om resultatet af midtvejsvalget på en pressekonference onsdag klokken 17.30 dansk tid, oplyser Det Hvide Hus.

Valget, der i vid udstrækning er blevet set som en afstemning om, hvorvidt man er for eller imod Trumps præsidentskab, resulterede i en delt kongres.

Republikanerne øger flertallet i Senatet, mens Demokraterne snupper størstedelen af pladserne i Repræsentanternes Hus.

Trump har i valgets sidste dage været rundt i en række delstater, som han vandt ved præsidentvalget for to år siden, for at samle opbakning til republikanske kandidater.

- De, der arbejdede sammen med mig ved dette utrolige midtvejsvalg og omfavnede visse principper og politikker, klarede sig rigtigt godt. De, der ikke gjorde, siger farvel, skriver han på Twitter onsdag.

