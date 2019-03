Sent søndag aften stod det klart, at Donald Trump officielt er renset for de anklager, der i to år har hængt som en sort sky over Det Hvide Hus: samarbejde med russerne og ulovlige forsøg på at stoppe efterforskningen af dette påståede samarbejde.

Og efter hjemkomsten fra det sydlige Florida, hvor præsidenten tilbragte weekenden sammen med sin familie, skrev han på sin twitter-hjemmeside: »Total frifindelse. Keep America great!«

Men præsidenten signalerede samtidig, at han nu er klar til hævn.

»Der var intet samarbejde med russerne og ingen forsøg på at forhindre rettens gang. Dette var et ulovligt forsøg på at fælde mig. Og er en dyb skam, at vores land og jeres præsident måtte gå dette igennem. Og jeg håber, at nogen nu vil kigge nærmere på den modsatte fløj, den anden side, hvor der skete en masse slemme ting. Mange gode mennesker er blevet skadet. Hele efterforskningen startede på ulovligt grundlag. Og vi må kigge nærmere på den modsatte fløj.«

Efter Robert Muellers arbejde er slut, signalerer Donald Trump, at hævnens time er inde. Foto: ERIC BARADAT - AFP

Og hvis nogen skulle være i tvivl om, at præsidenten nu er ude efter hævn, så forklarede Trumps advokat Rudolph Giuliani i nat i et interview med tv-kanalen Fox News:

»Præsidenten er blevet undersøgt i forbindelse med en forbrydelse, der aldrig fandt sted. Og nu skal der være en omhyggelig efterforskning af, hvor denne ulovlige efterforskning startede, hvem, der stod bg og hvem, der betalte for det hele.«

I sin længe ventede rapport konkluderer den forhenværende FBI-chef, Robert Mueller, at Donald Trumps valgkampagne i 2016 ikke samarbejdede med russerne. Men afgørelsen om, hvorvidt Trump efterfølgende havde brudt loven i forsøg på at komplicere eller ligefrem stoppe efterforskningen, overlod Robert Mueller til den siddende justistminister, William Barr. - udpeget af Trump

Søndag aften meddelte Barr, at han efter gennemlæsning af hele Muelller-rapporten, havde afgjort, at Donald Trump heller ikke har brudt loven i forsøg på at stoppe efterforskningen.

Her (Mar-a-Lago, Florida) tilbragte Donald Trump weekenden sammen med førstedamen Melania og deres 13-årige søn Barron. Foto: Saul MARTINEZ - AFP

Adam Schiff, der er leder af det demokratisk styrede retsudvalg i kongressen, er blandt de mange demokrater, der dog fastholder at efterforskningen af Donald Trump langt fra er forbi.

»Vi har endnu ikke set præsidentens skattedokumenter. Trump er bestemt ikke ude af fedtefadet,« siger Schiff