Det Republikanske Parti er kastet ud i kaos og interne slagsmål. Og han har selv lige været i retten. Igen.

Alligevel jubler den tidligere amerikanske præsident Donald Trump.

For selvom problemerne synes at vælte ned over Trump og hans parti, så vælter pengene ind.

Og to specifikke genstande har været storsælgere.

Den første er formentlig også den mest kendte. Den røde Make America Great Again – MAGA – kasket.

Ifølge en mail torsdag fra Trump-kampagnen med den tidligere præsident som afsender, så skal man om ganske kort tid have solgt to millioner udgaver den røde kasket, som Trump også har været kendt for at uddele med løs hånd til sine berømte vælgermøder.

I mailen lyder det fra Trump:

»Mit hold har fortalt mig, at vi er tæt på at sælge MAGA-hat nummer to millioner. Det er mange hatte,« lyder det blandt andet fra Trump.

Den tidligere præsident med en af de kendte MAGA-kasketter. Foto: Alex Edelman/AFP/Ritzau Scanpix

Men det er ikke kun den kendte røde kasket, der betyder mange penge i Trump-kampagnens kasse.

Siden Trump fik taget sit forbryderfoto i august, har kampagnen bag den tidligere præsident ikke tøvet med at bruge billedet til at indsamle penge.

Man kan få T-shirts, trøjer, plakater og kaffekrus (mug) med Trumps mugshot på.

Og det er en god forretning.

Mediet Axios kan således berette, at genstande med forbryderfotoet har skaffet tre millioner dollar – Cirka 21 millioner kroner – til Trumps kampagne siden anholdelsen i august.

Når man lægger det hele sammen, så går det også fremragende for Trump, når det handler om at samle penge ind.

Samme Axios kan nemlig beskrive, at Trump har samlet 45,5 millioner dollar ind i juli til og med september. Det svarer til mere end 320 millioner kroner.

Til sammenligning har Trumps nærmeste konkurrent i ræset om at blive den republikanske præsidentkandidat, Floridas guvernør Ron DeSantis, samlet 15 millioner dollar ind i samme periode. Det svarer til 106 millioner kroner.

Donald Trumps forbryderfoto fra august, hvor han blev anholdt i delstaten Georgia. Foto: AFP/Ritzau Scanpix

At det går godt for Trump, mens møgsagerne fortsætter med at vælte ned over den tidligere præsident, overrasker ikke en ekspert.

»Trump står stadig stærkt. Og når der er de her dårlige sager for ham, så kommer de mest indignerede af hans følgere til lommerne,« siger Anders Agner, chefredaktør ved Kongressen.com.

»Hver gang, Trump har en dårlig sag, så rykker de mest hardcore støtter nærmere,« uddyber han.