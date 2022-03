Donald Trump kom tæt på at sige det. Uden at sige det.

»I havde en præsident, der satte USA først. Jeg vil komme tilbage bedre og stærkere end nogensinde før,« lød det.

I weekenden lovede Donald Trump altså foran tusindvis af støtter mere eller mindre, at han ville stille op til præsidentvalget i 2024 – men altså endnu uden helt officielt at have erklæret, at han har tænkt sig at stille op for tredje gang.

Det skete, da hans 'American Freedom Tour' kom forbi Fort Lauderdale i Florida.

Donald Trump rejser rundt med sin 'American Freedom Tour'. Foto: Sean Rayford Vis mere Donald Trump rejser rundt med sin 'American Freedom Tour'. Foto: Sean Rayford

Her holdt han tale til sine støtter, og selv om han altså endnu ikke har meddelt, at han vil gå efter igen at blive præsident, var det svært at tage fejl af de hentydninger, der kom fra talerstolen.

»Med støtte fra alle i dette rum, vil vi tage Repræsentanternes Hus tilbage, vi vil tage Senatet tilbage, og vi vil tage vores land tilbage,« sagde Donald Trump, inden han satte den ultimative trumf på:

»Og vigtigst af alt vil vi i 2024 tage vores smukke Hvide Hus tilbage.«

Det er første gang siden valgnederlaget til Joe Biden for halvandet år siden, at Donald Trump kommer så tæt på at sige, at han vender tilbage til politik på højeste niveau.

Siden november 2020 har den tidligere præsident mest af alt rejst rundt med et budskab om, at han rent faktisk vandt det seneste valg.

Det gentog han også i Fort Lauderdale.

»Vi har vundet to gange, og vi gjorde det endda meget bedre anden gang, og det bliver vI muligvis nødt til at gøre igen,« sagde Donald Trump.

Joe Biden har tidligere sagt, at han vil stille op igen i 2024.