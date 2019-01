Præsident siger, han er klar til at holde dele af statsapparatet lukket i årevis, hvis han ikke får sin mur.

Præsident Donald Trump siger, at han er klar til at holde dele af det amerikanske statsapparat lukket i flere år om nødvendigt, hvis ikke Demokraterne giver ham den mur til Mexico, som han kræver.

Den demokratiske mindretalsleder i Senatet, Chuck Schumer, og den nye demokratiske formand for Repræsentanternes Hus, Nancy Pelosi, mødtes fredag med Trump i Det Hvide Hus for at tale om en løsning.

Schumer fortalte efter mødet, at Trump havde sagt, at han var klar til at holde dele af statsapparatet lukket "i meget lang tid, i måneder og endog år".

Trump bekræfter kort efter på et pressemøde, at sådan faldt ordene under hans møde med Schumer og Pelosi.

- Absolut. Det var det, jeg sagde. Jeg tror ikke, at det vil blive sådan, det går. Men jeg er forberedt på det, siger han.

Han advarer om, at hvis han ville, så kan uden om Kongressen finde pengene til at bygge muren til Mexico.

- Det kan jeg gøre, siger han og vil i så fald henvise til den nationale sikkerhed.

På pressemødet i Rose Garden foran Det Hvide Hus fortæller han, at han vil have bygget en mur mod Mexico, der er lavet af stål fremstillet i USA.

Sådan svarer han, da han bliver spurgt, om der er fremskridt i forhandlingerne om et budget for dele af statsapparatet.

Han henviser til, at hans handelspolitik har genrejst mange virksomheder i USA, herunder den hensygnende amerikanske stålindustri.

Inden jul lykkedes det ikke Kongressen at blive enige om et midlertidig budget for de berørte dele af staten. Det betyder, at 800.000 statsligt ansatte i USA ikke får løn for deres arbejde.

Trump har sat som betingelse for en aftale, at der afsættes langt over fem milliarder dollar (cirka 33 milliarder kroner) til at bygge en mur til Mexico for at holde latinamerikanske migranter ude af USA.

Selv om der skulle findes en tværpolitisk løsning i Kongressen, så vil han nedlægge veto, hvis han ikke får sin mur.

Trump har mange gange sagt, at muren skal bruges til at stoppe voldtægtsforbrydere og mordere fra Mellemamerika.

