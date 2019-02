USA's vicejustitsminister skal have forsikret advokater om, at Trump ikke er mål for Muellers undersøgelse.

Den amerikanske præsident Donald Trumps advokater skal være blevet forsikret om, at Trump ikke er et mål for Rusland-undersøgelsen.

Det siger Trump i et interview med avisen The New York Times.

Forsikringen kom ifølge Trump fra USA's vicejustitsminister Rod Rosenstein, som - indtil justitsminister Jeff Sessions blev fyret i november - førte tilsyn med undersøgelsen.

- Han sagde til advokaterne, at jeg ikke er et emne, jeg er ikke et mål, siger Trump til avisen.

Specialanklager Robert Mueller står i spidsen for undersøgelsen, der blandt andet skal klarlægge, hvorvidt medlemmer af Donald Trumps kampagnestab samarbejdede med russiske agenter frem mod præsidentvalget i 2016.

Trump har flere gange kaldt undersøgelsen for en heksejagt og har afvist ethvert hemmeligt samarbejde med Rusland.

USA's fungerende justitsminister, Matthew Whitaker, varslede tidligere på ugen, at Muellers undersøgelse snart er færdig.

