Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

USAs tidligere præsident Donald Trump skriver på det sociale medie Truth Social, at han vil blive anholdt tirsdag. Han beder sine tilhængere protestere.

Trump henviser i sit indlæg til »illegalt lækkede oplysninger« fra anklagemyndigheden på Manhattan i New York. Han skriver, at der ikke er nogen bevislige lovovertrædelser, og han siger, hele sagen mod ham er baseret på »en gammelt og helt og holdent afvist historie«.

Trumps indlæg er lagt ud i to dele på hans eget sociale medie. Det er skrevet udelukkende med versaler, og ekspræsidenten fastslår på flere måder, at USA er færdigt og at »radikale venstrefløjsanarkister har stjålet vort præsidentvalg«.

»Den amerikanske drøm er død!« skriver han.

Amerikanske medier har den seneste uge rapporteret, at en tiltale mod Trump er på vej og vil blive offentliggjort inden for kort tid.

Trump har ikke angivet, hvilke anklager, der er rejst mod ham.

Distriktsanklageren på Manhattan Alvin Bragg og hans team begyndte tidligere i år at fremlægge bevismateriale for en storjury, som undersøger en udbetaling på 130.000 dollar (947.000 kroner) som Michael Cohen, Trumps tidligere personlige advokat og fikser, udbetalte til pornostjernen Stormy Daniels under præsidentvalgkampen i 2016.

Daniels, hvis rigtige navn er Stephanie Clifford, siger, at hun havde en affære med Trump et årti tidligere. Trump har afvist, at han havde affære med hende.

The New York Times har også skrevet, at det er i denne sag, at Trump kan blive tiltalt.

The New York Times skriver, at anklagere tidligere har tilbudt Trump at vidne for den storjury, der har set på beviserne i sagen. Et sådant tilbud er ifølge avisen næsten altid et tegn på, at en tiltale er nær.

En storjury er en større gruppe personer, der udpeges for at afgøre, om der er tilstrækkeligt grundlag for at rejse tiltale i en sag.