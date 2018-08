USAs præsident Donald Trump siger, at de penge, der blev betalt til to kvinder, som begge hævder at have haft en affære med ham, kom fra ham selv og ikke fra hans valgkampagne.

Dermed var der heller ikke tale om et brud på reglerne om valgkampfinansiering, hævder Trump i et interview med Fox News, skriver nyhedsbureauet Reuters.

»De (pengene, red.) blev ikke taget ud af valgkampsbudgettet. De kom ikke fra kampagnen. De kom fra mig,« siger han i interviewet, der sendes i sin helhed senere onsdag lokal tid.

Det er i modstrid med udsagn fra Trumps tidligere personlige advokat Michael Cohen, som tirsdag erklærede sig skyldig i en række anklager.

Trumps tidligere advokat Michael Cohen, der onsdag erkendte sig skyldig i otte anklager om skatteunddragelse, bedrageri og overtrædelse af reglerne om finansiering af valgkampe, fortalte tirsdag en føderal domstol, at Trump beordrede ham til at arrangere betalingerne for ham med det formål at påvirke valget. Den slags økonomiske bidrag skal ifølge amerikansk lovgivning indberettes.

Op til valget i november 2016 fik den tidligere pornostjerne Stormy Daniels 130.000 dollar for at tie stille om, at hun angiveligt har haft sex med præsidenten. Den tidligere Playboymodel Karen McDougal fik 150.000 dollar til gengæld for at holde mund.