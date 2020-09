Trump modsiger historie i The New York Times og fortæller, at han mod eget ønske har betalt millioner i skat.

Da tv-debatten mellem præsidentkandidaterne Donald Trump og Joe Biden drejer hen på emnet økonomi, bliver præsidenten spurgt til sine skatteforhold.

Her påstår Trump, at han har betalt "millioner af dollar" i skat i både 2016 og 2017.

Tidligere i denne uge bragte The New York Times en artikel, der beskriver, hvordan Trump kun betalte 750 dollar i føderal indkomstskat i både 2016 og 2017, efter at han i en årrække havde meldt om store tab i sine forretningsaktiviteter.

Trump siger, at han betalte "millioner af dollar" i skat i de pågældende år, men fortæller, at han samtidig udnyttede skattereglerne, fordi han som ejendomsudvikler "ikke ønsker at betale skat".

Det er tydeligt, at Joe Biden har skruet bissen på, efter at han gang på gang bliver afbrudt af Donald Trump, når han forsøger at svare på moderator Chris Wallaces spørgsmål.

Da Trump siger, at han har udrettet mere i løbet af sine 47 måneder som præsident, end Biden har gjort i løbet af sine 47 år i et offentligt embede, slår Biden tilbage:

- Du er den værste præsident, USA nogensinde har haft, siger han.

/ritzau/