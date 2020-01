End ikke ved "uforholdsmæssige" angreb mod Iran mener Trump, at han behøver at spørge Kongressen til råds.

USA's præsident, Donald Trump, afviser, at han behøver at søge godkendelse fra Kongressen til fremtidige angreb mod Iran. End ikke for et "uforholdsmæssigt" angreb.

Det skriver han på Twitter.

Således afviser han samtidig Demokraternes kritik af, at han burde have orienteret Kongressen før drabet på den iranske general Qassem Soleimani i Bagdad.

- Disse opslag vil fungere som orientering af USA's Kongres, hvis Iran rammer en amerikansk person eller et amerikansk mål, så vil USA hurtigt slå tilbage, måske på en uforholdsmæssig måde, skriver Trump på Twitter.

- Sådan en orientering er ikke påkrævet, men bliver givet uanset hvad.

Den demokratiske formand for Repræsentanternes Hus, Nancy Pelosi, har kritiseret Trumps beslutning om at beordre angrebet mod Soleimani.

Hun kritiserer ligeledes Trump for først officielt at orientere Kongressen om angrebet lørdag - 48 timer efter at angrebet var blevet udført.

Demokratiske politikere annoncerede søndag, at de vil have indført en ny resolution, som skal forhindre Trump i egenhændigt at kunne føre USA i krig med Iran.

/ritzau/AFP