Klimaforandringer er ikke på dagsordenen, når verdens ledere samles i USA næste år, meddeler Det Hvide Hus.

Næste års G7-topmøde skal holdes på et af præsident Donald Trumps egne golfresorts i Miami.

Det oplyser Det Hvide Hus' fungerende stabschef, Mick Mulvaney, på et pressemøde torsdag.

Han tilføjer, at mødet holdes den 10.-12. juni 2020 på Trump National Dorian, der ligger tæt på Miami.

Det skyldes, at stedet ligger tæt på Miamis lufthavn, forklarer den fungerende stabschef.

Samtidig har de amerikanske værter ikke planer om at sætte et af de helt store globale spørgsmål på dagsordenen.

- Klimaforandringer kommer ikke til at være på dagsordenen, siger Mulvaney.

Trump har tidligere luftet idéen om at holde G7-topmødet på sit eget golfresort. Han sagde på det tidspunkt, at han ikke selv direkte ville tjene på det valg af mødested.

Mulvaney afviser ligeledes, at Trump kommer til at tjene penge på at holde topmødet på sit private feriested. Ifølge ham kommer det til at være markant billigere at bruge Trumps eget golfresort.

/ritzau/Reuters