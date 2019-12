Medier skriver, at møde mellem Trump og briternes premierminister kan finde sted midt i januar inden brexit.

USA's præsident, Donald Trump, har inviteret den britiske premierminister, Boris Johnson, på besøg i Det Hvide Hus i det nye år, oplyser flere britiske medier.

Det forlyder, at besøget skal finde sted midt i januar, inden Storbritannien 31. januar træder ud af EU.

Trumps invitation er kommet, efter at Johnson og hans konservative parti vandt parlamentsvalget stort tidligere på måneden.

Den britiske regering er opsat på at indgå en handelsaftale med USA, når Storbritannien træder ud af EU.

- Nogle mulige datoer har været foreslået midt i januar, men intet er endnu formelt vedtaget. Men det er klart, at begge parter ønsker, at det skal ske på et tidligt tidspunkt i 2020, citerer avisen Sunday Times en kilde tæt på Det Hvide Hus for at sige.

Johnson er ikke så glad for at gennemføres besøget, inden han bringer brexit i mål 31. januar, skriver avisen Mail on Sunday. For han ventes i februar at skifte ud i regeringen og gøre sin kabinetminister Michael Gove ansvarlig for at sikre Storbritannien nye handelsaftaler.

Et besøg efter det tidspunkt gør det muligt for ham at have Gove med sig på rejsen til USA, skriver avisen.

Men folk i premierministerens kontor er ifølge Sunday Times bekymret for, at det kan kollidere med den rigsretssag, som ventes at gå i gang i det nye år mod præsident Trump.

