Donald Trump planlægger at genopstille ved næste præsidentvalg og føler sig sikker på sejr.

London. USA's præsident, Donald Trump, planlægger at genopstille ved valget i 2020.

Det sagde han fredag i et interview med den britiske talkshowvært Piers Morgan, skriver det britiske medie The Mail.

- Det er helt sikkert min plan. Det lader til, at alle vil have mig til det, siger Donald Trump i interviewet.

Præsidenten tilføjer, at han ikke tror, at nogen demokrat vil kunne true ham ved valget i 2020.

- Jeg kan ikke se nogen. Jeg kender dem alle, men jeg kan ikke se nogen, siger præsidenten.

I interviewet med den britiske talkshowvært afslører Donald Trump også detaljer om hans møde med den britiske dronning Elisabeth under hans statsbesøg i Storbritannien.

Adspurgt om, hvorvidt han havde diskuteret Storbritanniens udtræden af EU med dronningen, svarer præsidenten:

- Det gjorde jeg. Hun sagde, at det er et meget - og hun har ret - kompliceret problem. Jeg tror ikke, at nogen havde forudset, hvor komplekst det ville blive, siger Donald Trump.

- Alle troede, det ville blive ligesom 'nå, det er nemt, vi er med, eller vi er ikke med (i EU, red.), tilføjer han.

/ritzau/Reuters