Donald Trump har indført undtagelsestilstand i Washington DC for at forhindre nye uroligheder i regeringsbyen.

Den er trådt i kraft med øjeblikkelig virkning og gælder frem til 24. januar

Ifølge Reuters har præsident godkendt planerne sent mandag.

Beslutningen om at indføre undtagelsestilstand er et politisk greb, der skal gøre det lettere for det amerikanske sikkerhedsdepartement og de føderale styrker at arbejde sammen op til Joe Bidens indsættelsesceremoni på næste onsdag, 20. januar.

Her er der allerede opstået frygt for nye angreb på de politiske organer i stil med det, der fandt sted i onsdags, hvor tusindvis af Trump-tilhængere invaderede Kongressen.

