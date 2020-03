Man kunne kalde det 'Mette Frederiksen-klubben'.

Midt under coronakrisen finder den amerikanske præsident, Donald Trump, stadig tid til at lange ud efter magtfulde kvinder.

Sidste år kaldte Donald Trump Mette Frederiksen 'en nederdrægtig kvinde', da den danske statsminister kaldte hans idé om at købe Grønland 'absurd'.

Og i forbindelse med coronakrisen går det blandt andet ud over Michigans guvernør, Gretchen Whitmer, lederen af Repræsentanternes Hus, Nancy Pelosi, og General Motors kvindelige chef, Mary Barra.

»Når præsidenten føler sig truet, langer han altid ud efter den, han anser for at være den svageste person i rummet. Og det er ofte en kvinde,« siger den demokratiske chefrådgiver Jessica McIntosh til avisen New York Times.

»Du ved, at du gør noget rigtigt, når Trump angiber dig verbalt. Dén slags gør præsidenten nemlig kun, når han føler sig presset op i et hjørne,« siger Nancy Pelosi, der har været modtager af en række af Trumps frontalangreb.

Trump og Pelosi har udvekslet fornærmelser for åben skærm. Før årets State of the Union-tale ignorerede han Pelosis forsøg på at give hånd. Hun rev til gengæld præsidentens tale i to lige stor stykker, mens millioner af tv-seere stadig så til. Og så sent som i mandags kaldte Trump sin politiske rival for en 'sick puppy' - syg i bærret.

Siden Michigans guvernør, Gretchen Whitmer, angiveligt ikke udviste tilpas taknemmelighed over for den føderale hjælp, hendes stat har modtaget, har Trump gentagende gange refereret til guvernøren som 'den der dame fra Michigan'. Og da præsidenten på Twitter endelig brugte guvernørens navn, placerede han ordet 'half' foran efternavnet, så det blev half-Whitmer - 'halvhjerne'.

Da ét af USA's tre store bilfirmaer General Motors ikke reagerede hurtigt nok på opfordringer til producere respiratorer, angreb Trump via Twitter bilfirmaets kvindelige chef: »Der går altid ged i den, når Mary T. Barra er involveret.«

Donald Trump og hans ærkefjende, Nancy Pelosi. Foto: DOUG MILLS - AFP

Ud over Whitmer, Pelosi og Barra er det tidligere gået ud over vores egen Mette Frederiksen. San Juans borgmester, Carmen Yulín Cruz Soto, er ligesom Frederiksen blevet kaldt 'nasty'. Én af staten Hawaiis to senatorer Mazie Horono har fået Trump-stemplet 'inkompetent'. Og det unge demokratiske kongremedlem Alexandria Ocasio-Cortez er af Trump blevet kaldt alt fra 'frastødende' til 'skammelig'.

I weekenden var Nancy Pelosi selv ude med Trump-riven: »Mens præsidenten famler med sin coronarespons, dør folk ude i landet.«

Det var den kommentar, der igen fik Trump op i det røde felt. Men Pelosi lader sig ikke gå på.

»Jeg tager det ærligt talt som en kompliment. Præsidentens barnlige angreb gør mig stærkere. Og andre kvinder burde tage det på sammen måde. Kun en svag mand angriber en kvinde,« siger Nancy Pelosi til Los Angeles Times.