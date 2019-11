Den amerikanske præsident, Donald Trump, skal finde pengepungen frem.

Han er nemlig torsdag blevet idømt en bøde på intet mindre end to millioner dollars af en dommer i New York. Det skriver CNN.

Bøden skyldes ulovlig brug af midler fra sin velgørenhedsfond, Donald J. Trump Foundation, som han havde sammen med sin tre ældste børn, Donald Trump Jr., Ivanka Trump og Eric Trump.

Ifølge anklagerne benyttede han sig af midlerne til at fremme sin politiske karriere og sine forretningsmæssige interesser.

Fonden blev stiftet i 1988, men opløst i december 2018. Donald Trump påstod dengang, at han opløste fonden, så der ikke var tvivl om hans rolle som præsident.

Bøden er en del af et forlig efter anklager om gentagende overtrædelser.

Foliget sker til trods for, at Donald Trump tidligere har skrevet på Twitter, at han under ingen omstændigheder ville indgå i et forlig.

De to millioner dollars skal betales til en række nonprofit-organisationer. Donald Trump har endnu ikke kommenteret bøden.