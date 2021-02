Donald Trump savner at være præsident. Men han er endnu ikke sikker på, hvorvidt han vil genopstille i 2024.

Sådan lød budskabet, da den 74-årige ekspræsident onsdag ringede rundt til USAs tre førende tv-medier helt ude på højrefløjen, Newsmax, Fox News og One American News Network.

»Det var en uærlig ting, der fandt sted. Det er en skamplet. Vi er som et land i den tredje verden, når det drejer sig om præsidentvalget,« sagde Trump til Newsmax-værten Greg Kelly.

I den anden ende af røret undlod Kelly at reagere på Donald Trumps fortsatte påstande om, at han i virkeligheden vandt præsidentvalget og fortsat burde sidde bag skrivebordet i Det Hvide Hus. Newsmax er nemlig allerede blevet sagsøgt for at viderebringe usande oplysninger.

Donald Trump taler ved vælgermøde i Florida. Foto: Tom Brenner – Reuters Vis mere Donald Trump taler ved vælgermøde i Florida. Foto: Tom Brenner – Reuters

Og til gengæld skød Newsmax-værten igen med et enkelt spørgsmål: »Savner du at være præsident?«

»Helt klart,« svarede Donald Trump og fortsatte:

»Vi fik udrettet store ting. Det gik lige så godt. Meget ærgerligt.«

Efter angrebet på den amerikanske kongresbygning i Washington, D.C. 6. januar blev Donald Trump udelukket fra sociale medier som Facebook og Twitter.

Efter angrebet på kongressen 6. januar blev Donald Trump udelukket fra samtlige sociale netværk. Foto: Shannon Stapleton – Reuters Vis mere Efter angrebet på kongressen 6. januar blev Donald Trump udelukket fra samtlige sociale netværk. Foto: Shannon Stapleton – Reuters

Siden har offentligheden derfor ikke hørt meget fra den forsmåede ekspræsident.

Fra sit hjem og hotel Mar-a-Lago i Florida har Donald Trump udsendt enkelte pressemeddelelser, der har fået spredt dækning på tv og i avisen.

Og det var angiveligt derfor, ekspræsidenten nu selv greb røret og ringede til de tre tv-stationer, der alle henvender sig til Trumps fortsat store vælgerskare.

Alle tre interview handlede også om den 70-årige radiovært Rush Limbaugh, der onsdag døde af kræft.

Donald Trump sammen med sin gode ven Rush Limbaugh. Limbaugh døde onsdag. Foto: NICHOLAS KAMM – AFP Vis mere Donald Trump sammen med sin gode ven Rush Limbaugh. Limbaugh døde onsdag. Foto: NICHOLAS KAMM – AFP

I den forbindelse spurgte Newsmax-journalisten Greg Kelly, om Trump kunne tænke sig at overtage Rush Limbaughs plads som USAs førende ultrakonservative radiovært.

»Jeg overvejer mange forskellige ting. Måske vil jeg starte mit eget (medieselskab, red.). Jeg vil ikke gå tilbage til Twitter.«

Både på Fox News, One American News Network og Newsmax blev spørgsmålet om 2024 stillet gentagende gange. 'Vil du stille op til præsidentvalget i 2024?' Og til sidst svarede Trump:

»Jeg ved det ikke. Det er for tidligt at svare på det spørgsmål.«