USA's præsident udsender kontroversielt tweet, kort før han ventes at offentliggøre dokument om FBI og andre.

Donald Trump skriver på Twitter, at ledere og efterforskere i FBI og justitsministeriet politiserer arbejdet til fordel for Demokraterne og mod Republikanerne.

- Topledelsen og efterforskere i FBI og Justitsministeriet har politiseret den hellige efterforskningsproces til fordel for Demokraterne og mod Republikanerne, hedder det.

- Det er noget, som ville have være utænkeligt bare for kort tid siden, skriver præsidenten.

Han påpeger, at det var demokraten Hillary Clinton og hendes parti, der betalte for en spionrapport mod Trump og hans kampagne under valgkampen.

Hans tweet kommer, kort før han fredag ventes at offentliggøre et dokument fra Repræsentanternes Hus' efterretningsudvalg.

Det vil ifølge flere amerikanske medier vise, at FBI og Justitsministeriet overskred deres beføjelser i efterforskningen af en russisk forbindelse under valgkampen i 20016.

New York Times skrev for få dage siden, at Det Hvide Hus arbejder på at få afsat vicejustitsminister Rod Rosenstein.

Det var Rosenstein, der i maj udpegede den særlige anklager Robert Mueller, til at undersøge om der i valgåret var en forbindelse mellem Trump-kampagnen og Rusland.

Samtlige USA's efterretningstjenester skrev i en rapport i januar sidste år, at Rusland forsøgte at påvirke valget, så Trump ville vinde og demokraten Hillary Clinton tabe præsidentvalget.

Årsagen til, at justitsminister Jeff Sessions ikke udpegede den særlige anklager, var, at han glemte at fortælle Kongressen, at han havde haft flere møder med den russiske ambassadør i 2016.

Han valgte derfor at erklære sig inhabil i sagen.

