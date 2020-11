Donald Trump holder fast i, at valget ikke er overstået endnu, og at han ikke har tabt.

Det skriver han i et opslag på Twitter.

»Siden hvornår er det de lamme medier, der bestemmer, hvem vores næste præsident bliver?«

»Vi har alle lært noget i løbet af de sidste to uger,« skriver Donald Trump i sit tweet.

Since when does the Lamestream Media call who our next president will be? We have all learned a lot in the last two weeks! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 8, 2020

Præsident Donald Trump langer altså – igen – ud efter medierne, fordi det er på baggrund af deres valgprognoser, at de lørdag udråbte Joe Biden som vinder af præsidentvalget.

Det viste nyhedsbureauet AP's valgprognoser blandt andet.

Flere amerikanske medier læner sig op ad disse prognoser. De er baseret på en beregning ud fra faktiske afgivne stemmer, valgstedsmålinger og viden om tidligere stemmeafgivning og andre faktorer.

Når AP's beregning så viser, at det ikke er muligt for en kandidat at blive overhalet, erklæres den pågældende kandidat som vinder ifølge prognosen, skriver Ritzau.

The American people deserve fair elections. Every legal - not illegal - vote should be counted. We must protect our democracy with complete transparency. — Melania Trump (@FLOTUS) November 8, 2020

Mediernes udnævnelse af en ny præsident er i øvrigt i en fast tradition i amerikansk valghistorie.

Donald Trump stritter dog imod og agter at tage valgresultatet ind i domstolene med begrundelse om, at der har været omfattende valgsnyd.

Førstedamen, Melania Trump, skriver ligeledes på Twitter, at den amerikanske befolkning fortjener retfærdige valg. Alle lovlige stemmer skal tælles, skriver hun.

Intet tyder ifølge valgobservatører på, at der skulle være svindel i valget. Det har flere både republikanske og demokratiske politikere også slået fast. Trump-lejren har heller ikke på nuværende tidspunkt fremsat konkrete beviser.