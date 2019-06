Først sagde han det. Så benægtede han, at han nogensinde havde sagt det. Og nu har han så sagt det igen.

Den amerikanske præsident har igen kaldt hertuginde Meghan for 'nasty' (ækel eller grim, red.).

Forud for sit tredages besøg i den britiske hovedstad sagde Trump i et interview med avisen The Sun, at Meghan Markle var 'nasty.'

Bemærkningen faldt, da præsidenten blev spurgt, hvad han syntes om, at hans tidligere landsmand havde kritiseret ham:

Meghan, the Duchess of Sussex

»Jeg vidste ikke, at hun var 'nasty',« sagde han.

Dagen før han og førstedamen landede i London benægtede han så fuldstændig, at han havde sagt det.

På trods af, at The Sun havde en lydoptagelse fra interviewet, der dokumenterede, at han var citeret korrekt, skrev han på Twitter:

'Jeg har aldrig kaldt Meghan Markle 'nasty'. Det er fundet på af 'Fake News'-medierne, og de fik kolde fødder.'

Donald Trump.

Meghans udtalelser faldt blandt andet i talkshowet 'The Nightly Show with Larry Wilmore' i 2016, hvor hun kaldte Trump for 'splittende' og 'kvindefjendsk.'

I forbindelse med statsbesøget i Storbritannien har Donald Trump givet et eksklusivt interview med værten Piers Morgan i programmet 'Good Morning Britain.'

Og her siger han, at prins Harrys kone er 'very nice' selv om hun har været 'nasty' over for ham.

Det fremgår af klip fra programmet, som blandt andet nyhedsbureauet Reuters har set.

Det amerikanske præsidentpar fotograferet tirsdag aften med prins Charles og hans hustru hertuginde Camilla.

Hele interviewet bliver sendt på britisk tv onsdag morgen, og her kommer den amerikanske præsident også ind Brexit, klimaforandringer og våbenkontrol. Morgan spørger ham også, om han mener, at hertuginden er 'nasty,' hvortil Trump svarer:

»De (journalisterne på The Sun, red.) fortalte nogle af de ting, hun havde sagt, og det er rent faktisk på bånd, og jeg sagde: 'Altså, jeg vidste ikke, at hun var ækel. Jeg mente ikke, at hun er ækel.«

Donald Trump skynder sig at tilføje, at hertuginden gør det godt, og at han håber, hun nyder sit nye liv.

»Hun var ækel over for mig. Og det er okay, at hun var ækel, men jeg skal ikke være det mod hende, og det var jeg heller ikke.«